بنغازي 13 يونيو 2019 (وال) – أوضح المكتب الإعلامي في جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي أنه تم البدء في تغذية كافة مدن شرق ليبيا بمياه مشروع النهر الصناعي من منظومة السرير سرت تازربو بنغازي.

وأضاف المكتب الإعلامي أنه عقد صباح اليوم الخميس اجتماعاً بالمقر الرئيسي لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي بمدينة بنغازي برئاسة معالي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات بالحكومة المؤقتة الدكتور عبدالسلام البدري وحضور رئيس اللجنة الإدارية المكلف السيد عادل الكوافي والمهندس علي ماوي مدير عام منظومة السرير سرت تازربو بنغازي والمهندس علي الطياش مدير منظومة إجدابيا – طبرق والمهندس حسين بوشعالة رئيس قسم المتابعه بمكتب شؤون اللجنة الإداريه والدكتور عبدالعزير بوعزيزه المدير التنفيذي لشركة النهر للهندسة المحدودة والمهندس صلاح الزاوي- قسم المشروعات.

وأكد المكتب ان الاجتماع تناول كافة الأمور الفنية والتعاقدية وإعداد التصاميم الفنية والدراسات النهائية وتحديد مسار خط الأنابيب اللازمة لضخ 700.000 متر مكعب من المياه يومياً من منظومة السرير سرت تازربو بنغازي عبر أنابيب تصل طولها إلى 700 كيلو متر لتغذية كافة المدن الشرقيه (شرق مدينة بنغازي).(وال – بنغازي) ر ع / أ د

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