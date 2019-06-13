طبي بنغاوي يشهد إجراء عملية جراحية لطفل يبلغ 12 يوم لتصليح تشوه خلقي

بنغازي 13 يونيو 2019 (وال) – أجريت في قسم العمليات في مركز بنغازي الطبي، اليوم الخميس، عملية جراحية تحت إشراف استشاري جراحة المخ والأعصاب الدكتور خالد العوامى ، الجراحة لطفل حديث الولادة يبلغ من العمر 12 يوما، حيث ولد بتشوه خلقي عبارة عن كيس في الظهر وشلل في الأعضاء السفلية للجسم .

وقال الدكتور وليد النحيب جراحة مخ وأعصاب بحسب مكتب إعلام مركز بنغازي الطبي – ” نقوم في هذه الجراحة بتصليح التشوه الخلقي المتمثل في الكيس وبعدها نقوم بمتابعة الحالة ومتابعة الجرح حيث من المتوقع أن يكون لديه زيادة في كمية المياه في الرأس، سنقوم بمتابعتها من خلال مراقبة حجم الرأس وإجراء الصور المقطعية، لأن أغلب الحالات التي تعاني تشوه خلقي، كيس في الظهر يحتاجون الى تركيب جهاز لتصريف المياه الزائدة بالرأس”.

وأضاف النحيب :”أن هذه الحالات في ازدياد مستمر في المواليد حيث نتمنى من وزارة الصحة إجراء دراسة مفصلة عن هذه الحالات التي هي في ازدياد مستمر ومعرفة أسبابها محاولة الحد منها” .

وتابع الدكتور:”مثل هذه التشوهات أصبحت مستمرة ومتداولة بشكل يومي من حالات الحمل التي تطلب مراجعة عند أطباء خلال فترة الحمل واستعمال أدوية مخصصة للحوامل والابتعاد عن استعمال المضادات الحيوية وغيرها من الأدوية كالمسكنات وغيرها التي تسبب مثل تلك التشوهات ولابد من إجراء دراسة لمعرفة الأسباب وراء التشهوات الخلقية التي تصيب الأجنة”.(وال – بنغازي) ف ع/ أ د

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال