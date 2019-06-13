غرفة عمليات الحرس البلدي بنغازي تكشف تجاوزات وانعدام شروط الأمن والسلامة في تركيب الحماية على جانبي طريق المطار

بنغازي 13 يونيو 2019 (وال)- كشفت غرفة عمليات الحرس البلدي بنغازي، عن وجود تجاوزات في أعمال تركيب حديد الحماية على جانبي طريق المطار وتأخر في إنجاز المشاريع حفر لتركيب أعمدة الإنارة مما يعرض حياة سائقي المركبات للخطر.

وذكرت غرفة عمليات الحرس البلدي بنغازي – عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك – أن أرواح سائقي المركبات الآلية أصبحت رخيصة، بسبب استهتار بعض الشركات العاملة في مدينة بنغازي.

وأوضحت غرفة عمليات الحرس البلدي بنغازي أن غرفة لدى خروجها في دوريات، حيث تعمل إحدى الشركات وهي شركة قلعة بغداد في أعمال حفر وتركيب حواجز الحماية في جانبي طريق المطار، اكتشفت أنها تعمل بدون شروط الأمن والسلامة من ناحية الحماية، مما تسبب في سقوط السيارات في الحفر وعدم وجود الإنارة الليلية وعدم اكتراثها بأرواح سائقي المركبات. (وال- بنغازي) ر ت

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