السراج والكبير يبحثان احتياجات النازحين

عقد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اجتماعا مطولا مع محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس الصديق الكبير الخميس، بمقر المصرف في العاصمة.

وقال المكتب الإعلامي للسراج إن الطرفين بحثا أهمية استمرار تقديم الخدمات للمواطنين من بينها توفير احتياجات النازحين.

وفيما تناول الكبير الوضع الاقتصادي والمالي الراهن للدولة، تطرق السراج إلى ملف علاج الجرحى والمصابين نتيجة الاشتباكات التي تشهدها طرابلس بين قوات الجيش الوطني والتشكيلات المسلحة التابعة للوفاق.

وكان الكبير بحث مع النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق آخر التطورات الاقتصادية في طرابلس، وتناول الطرفان الإجراءات الهادفة إلى تحسين أوضاع الجرحى والنازحين نتيجة الاشتباكات في تخوم طرابلس.

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