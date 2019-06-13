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السراج والكبير يبحثان احتياجات النازحين

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اجتماعا مطولا مع محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس الصديق الكبير الخميس، بمقر المصرف في العاصمة.

وقال المكتب الإعلامي للسراج إن الطرفين بحثا أهمية استمرار تقديم الخدمات للمواطنين من بينها توفير احتياجات النازحين.

وفيما تناول الكبير الوضع الاقتصادي والمالي الراهن للدولة، تطرق السراج إلى ملف علاج الجرحى والمصابين نتيجة الاشتباكات التي تشهدها طرابلس بين قوات الجيش الوطني والتشكيلات المسلحة التابعة للوفاق.

وكان الكبير بحث مع النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق آخر التطورات الاقتصادية في طرابلس، وتناول الطرفان الإجراءات الهادفة إلى تحسين أوضاع الجرحى والنازحين نتيجة الاشتباكات في تخوم طرابلس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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