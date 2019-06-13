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العريبي ينفي تلقي “المؤقتة” أموالا من الرئاسي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبي بأن تكون الحكومة أو القيادة العامة للجيش قد تلقت أموالاً من المجلس الرئاسي الذي يسيطر على أموال الدولة وإيرادات النفط في طرابلس، حسب وصفه.

وأكد العريبي، في تصريح نشره مكتب الإعلام والتواصل بـ”الموقتة”، الخميس، أن الأنباء التي تتردد حول تولي المجلس الرئاسي والمصرف المركزي الصرف على كافة أرجاء ليبيا “غير صحيحة”.

وشدد العريبي على أن الحكومة المؤقتة تتولى عملية الصرف على أكثر من ثلثي ليبيا بما فيها الجيش من خلال الاقتراض من مصرف ليبيا المركزي في البيضاء لتغطية بنود الميزانية العامة المعتمدة من مجلس النواب.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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