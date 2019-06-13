العريبي ينفي تلقي “المؤقتة” أموالا من الرئاسي

نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبي بأن تكون الحكومة أو القيادة العامة للجيش قد تلقت أموالاً من المجلس الرئاسي الذي يسيطر على أموال الدولة وإيرادات النفط في طرابلس، حسب وصفه.

وأكد العريبي، في تصريح نشره مكتب الإعلام والتواصل بـ”الموقتة”، الخميس، أن الأنباء التي تتردد حول تولي المجلس الرئاسي والمصرف المركزي الصرف على كافة أرجاء ليبيا “غير صحيحة”.

وشدد العريبي على أن الحكومة المؤقتة تتولى عملية الصرف على أكثر من ثلثي ليبيا بما فيها الجيش من خلال الاقتراض من مصرف ليبيا المركزي في البيضاء لتغطية بنود الميزانية العامة المعتمدة من مجلس النواب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية