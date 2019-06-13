قمة تونس.. محاولة جديدة لحل “العقدة الليبية”

اتفق وزراء خارجية تونس ومصر والجزائر في بيانهم الختامي الذي تلا اجتماعا دعت إليه تونس، على أنه لا حل عسكريا للأزمة التي تشهدها ليبيا، كما رفضوا أي تدخل أجنبي فيها.

وعبر الوزراء عن قلقهم البالغ بالوضع الحالي في ليبيا، مؤكدين التزامهم بالعمل لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية وإقناعهم بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، مشددين على أهمية الحفاظ على المسار السياسي ودعمه لحل الأزمة تحت رعاية الأمم المتحدة من خلال بعثتها إلى طرابلس.

كما أدان الوزراء استمرار تدفق السلاح إلى طرابلس من أطراف إقليمية وغيرها في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن ما شكل عامل تأجيج للصراع وتعميق معاناة الشعب الليبي، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين الدول الثلاث في إطار مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، فضلا عن دعم كافة الجهود في ليبيا لمكافحة التطرف، معربين عن قلقهم البالغ من تدفق الإرهابيين الأجانب إلى طرابلس.

يشار إلى أن جميع المحاولات العربية والدولية لم تفلح بحل الأزمة الليبية وإنهاء الانقسام القائم فيها منذ سنوات.

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