السراج يبحث مع السفير الإيطالي عدد من ملفات التعاون بين البلدين

أخبار ليبيا 24 – خاص

بحث رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الخميس بمقر المجلس بطرابلس مع سعادة السفير الإيطالي لدي ليبيا جوزيبي بوتشيني مستجدات الوضع الأمني وتداعيات الاشتباكات العسكرية الدائرة رحاها بضواحي العاصمة طرابلس .

كما بحث طرفي الاجتماع العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وجدد سعادة السفير موقف بلاده الرافض للاشتباكات بطرابلس، وإدانتها لاستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، مؤكداً أن لا حل عسكري للأزمة الليبية.

من جانبه عبر السراج عن تقديره للموقف الإيطالي، مؤكدًا على الاستمرار في مواجهة القوة المعتدية، مشيراً إلى أن قوات الوفاق والقوة المساندة تحققان تقدماً على كافة المحاور.

من جهة أخرى، تطرقت المحادثة إلى عدد من ملفات التعاون وبالأخص ملف علاج الجرحى والمصابين في المستشفيات والمصحات الإيطالية، وملف الهجرة غير الشرعية والجهود التي يبذلها خفر السواحل الليبي في مكافحة هذه الظاهرة.

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