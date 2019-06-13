مقاتلات الجيش الوطني تشن غارات عنيفة بطرابلس

شهدت عدة مناطق في طرابس خاصة منطقة عين زارة ، ليلة الخميس، أعنف قصف منذ بدء العمليات العسكرية في ضواحي طرابلس.

واستهدفت مقاتلات سلاح الجو التابع للقيادة العامة أحد مخازن الذخيرة بمعسكر الإمداد الجوي في عين زارة، وكان سجن الهضبة وأهداف أخرى في منطقة وادي الربيع وطريق المطار وخلة الفرجان تحت مرمى نيران الطائرات الحربية.

وسمع صدى الانفجارات في أكثر من منطقة منها سوق الجمعة وصلاح الدين والهضبة والسياحية وحي الأندلس، في مؤشر على قوة الغارات والاشتباكات الواسعة واستخدام الأسلحة الثقيلة فيها.

ومع ساعات الفجر تجددت الضربات الجوية مرة أخرى مستهدفة تمركزات للمجموعات المسلحة التابعة للوفاق مع استخدام المدفعية في محور خلة الفرجان وطريق المطار والذي شهد قبل يوم محاولة مجموعات تابعة للوفاق الدخول إلى المطار غير أن قوات الجيش صدت الهجوم ليخلف عديد القتلى والجرحى.

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