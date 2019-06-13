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مقترح لوقف الاعتداءات على خطوط المياه

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد بمقر موقع خزان النهر الصناعي في مدينة اجدابيا اجتماع موسع ضم الأجهزة الأمنية بالمدينة والمجلس التسييري للبلدية وشركة المياه والصرف الصحي ورئيس اللجنة الإدارية لجهاز النهر الصناعي المكلف.

ونوقش خلال الاجتماع الاعتداءات المتكررة على منظومة خطوط مياه النهر ومحاولة الحد منها واتخاذ الإجراءات القانونية والرادعة بحق المتورطين فيها.

وشهد الاجتماع استعراض مقترح لحلول توفير بدائل عن الوصلات غير القانونية وإزالة كل الوصلات المقامة بطرق غير مشروعة، وإيجاد طرق أنسب للقضاء على ظاهرة الاعتداء على خطوط المياه، حيث من المتوقع البدء في هذا المقترح خلال الفترة المقبلة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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