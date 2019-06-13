مكتب أملاك الدولة بطبرق يعيد أملاك عائلة الملك ادريس السنوسي

أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدر مدير مكتب أملاك الدولة بطبرق علي محمد عبدالعالي كتاباً إلى مدير إدارة التسجيل العقاري بطبرق بشأن ترجيع عدد من الأملاك الخاصة بالملك الراحل ادريس السنوسي بمدينة طبرق .

وقد تحصلت أخبار ليبيا 24 على نسخة من الكتاب الذي يحدد هذه الأملاك وهي عبارة عن قطعة أرض راعية بمنطقة باب الزيتون مقام عليها استراحة وهي مشغولة حالياً من رئيس مجلس النواب الليبي ومساحتها مقدرة بـ 24 هكتار ومسجلة باسم محمد ادريس المهدي السنوسي .

كما نص الكتاب نفسه على إعادة المبنى الكائن بمدينة طبرق بحي المنارة “القيادة الشعبية سابقاً ” ومشغول حالياً من قبل عائلة ليبية ومالك العقار الملكة عليا لملوم زوجة الملك الراحل محمد ادريس السنوسي .

وأكد مدير مكتب أملاك الدولة بطبرق – لأخبار ليبيا 24 – أن هذا القرار يعتبر رد اعتبار لعائلة الملك السنوسي ونحن حريصين لإرجاعه لهذه العائلة .

وطالب عبدالعالي من مكاتب الأملاك العامة بأن تحذو حذو هذا الكتاب وترجع أملاك الملك الراحل إلى أسرته .

يشار إلى أن الحكومة الليبية المؤقتة أصدرت قرار في مارس عام 2014 قراراً برد الاعتبار لملك ليبيا السابق، محمد إدريس المهدي السنوسي وأسرته وإرجاع الجنسية الليبية إليهم.

والملك السنوسي هو أول حاكم لليبيا بعد الاستقلال عن إيطاليا وعن قوات الحلفاء في 25 ديسمبر 1951 وحتى قيام ثورة الفاتح في 1969 بقيادة القذافي، وعلى أثر الإطاحة بحكمه، توجّه السنوسي إلى اليونان حيث أقام لفترة ثم انتقل إلى مصر لاجئاً سياسياً. وظل مقيماً في مصر حتى توفي في 25 مايو من عام 1983، ودفن بالبقيع، حسب وصيته.

وكان القذافي، أصدر قراراً عام 1969 بسحب الجنسية من السنوسي وعائلته، فضلاً عن مصادرة جميع أملاك أسرة الملك الذي ينتسب إلى العائلة السنوسية من سلالة محمد بن علي السنوسي مؤسس الطريقة السنوسية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24