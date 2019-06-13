الداعية الليبي خالد تنتوش: بعض المعتقلين قتلوا أمام عيني في سجون مصراته

وأضاف في تصريحات خاصة لـ”سبوتنيك”، اليوم الخميس، أنه وقع في الأسر عام 2011، واتهم بتهم عدة أبرزها مساندة نظام القذافي، حيث حكم عليه بالسجن المؤبد.

وتابع أنه خلال هذه السنوات “لاقى العديد من أنواع التعذيب، كما قتل بعض المعتقلين إثر تعذيبهم وضربهم وممارسة أبشع أنواع الجرائم بأجسادهم، وأن سجون مصراته يمارس فيها بحق المعتقلين جرائم يجب المعاقبة عليها”.

وشدد على أن “مصراته ترى أنها هي صاحبة الحق في الإطاحة بنظام القذافي، وأنها تقوم بكل الممارسات بحق أبناء ليبيا من هذا المنطلق”.

وشدد على أن “الجماعات الإرهابية والخوارج” الذين يتصدرون المشهد في ليبيا لا يمكنهم تقديم أي جديد خاصة أنهم عملوا على السرقة والقتل التخريب طوال السنوات الماضية”.

وتابع أن “الحل الوحيد للأزمة في ليبيا، هو سيطر ة القوات المسلحة الليبية على الأوضاع الأمنية، خاصة أن الجيش يضم جميع أبناء ليبيا، وأن الذين يشككون في الجيش استنادا إلى أشخاص جانبهم الصواب، نظرا لكون الجيش يمثل كل أبناء القبائل الليبية”.

وتابع أنه “رغم ما لاقاه من تعذيب خلال فترة اعتقاله لن تثنيه عن مساندة الجيش ومواجهة “الجماعات الإرهابية والخوارج “حسب وصفه.

وأوضح أنه خرج من المعتقل بعض قبول النقض في قضيته بالمحكمة العليا.