شركة الخليج تبحث مع تسييري طبرق مشروع المنصة العائمة بميناء الحريقة

أخبار ليبيا 24 – خاص

بحث عضو مجلس الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط للعمليات والصيانة والمصافي فرج المشاي اليوم الخميس مع رئيس وأعضاء المجلس التسييري لبلدية طبرق بحضور عدد من مدراء الشركة ومدير عمليات ميناء الحريقة النفطي آليه العمل على مشروع المنصة العائمة بميناء الحريقة .

حيث تباحثت المجتمعون المشروع الجديد الخاص ببناء منصة عائمة (S . P . M) لمناقشة المزايا الخاصة بهذا المشروع الذي سيكون من أكبر المشاريع الإستراتيجية التي تنشئها شركة الخليج العربي للنفط بميناء الحريقة النفطي بدلاً عن الأرصفة الثابتة والحالية .

وأكد عضو مجلس الإدارة بشركة الخليج فرج المشاي عن المزايا التي تميز هذا المشروع الحيوي الهام، ومن أبرزه هو المحافظة على البيئة من التلوث بجميع أنواعه.

المشاي أوضح – لأخبار ليبيا 24 – أن هذا المشروع سيتيح استقبال النواقل الضخمة في كل الأوقات وفي كل الفصول .

وأشار إلى أن المنصة ستكون داخل البحر المفتوح وتبعد حوالي عن الأرصفة القديمة 10 كم وأن شركة الخليج دائماً تسعى للحفاظ على البيئة في كل المواقع التابعة لها

ولفت أن شركات النقل العالمية وفي كل الموانئ العالمية تفضل التعامل مع المنصات العائمة كما هو موجود في الموانئ النفطية في ليبيا الآن، منوهًا إلى أن هنالك مشاريع أخرى لتوسعة مصفاة طبرق الحالية وسنكون هنالك وحدة جديدة لإنتاج بنزين السيارات .

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