الضمان الاجتماعي يقدّم المساعدات لموظفيه وللمتقاعدين في غات

أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدر رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي الدكتور إدريس أحفيظة المبروك تعليماته لمدير فرع صندوق الضمان الاجتماعي فزان لتقديم الإعانات والسلف المالية لموظفي مكتب صندوق الاجتماعي لمدينة غات ولكل المتقاعدين في المدينة, والذين يتجاوز عددهم ألفاً وخمسمائة متقاعد.

وأكد أحفيظة على ضرورة متابعة ظروف وأوضاع المستهدفين وتسهيل كل السبل المتاحة لتجاوز أزمتهم الحالية .

وتأتي هذه الخطوة من صندوق الضمان الاجتماعي لتخفيف المعاناة على سكان المدينة, والذين فقد العشرات منهم سكنهم وممتلكاتهم التي جرفتها السيول, مما جعلهم في أمس الحاجة للمساعدة المادية .

وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من مسؤولية الاجتماعية لصندوق الضمان الاجتماعي تجاه المجتمع كافة, وتضامناً مع أهالي مدينة غات, التي تعرّضت لموجة من السيول العارمة منذ يوم الإثنين الموافق للثالث من شهر يونيو الحالي, والتي أدّت إلى أضرار بشرية ومادية جسيمة.

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