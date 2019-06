الحويج: الدعوة إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية عقب السيطرة على طرابلس

قال وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج، اليوم الخميس، إن الإجراءات الأولية الذي ستقوم بها الحكومة المؤقتة، فور السيطرة على طرابلس هي جمع السلاح من المدنيين والتشكيلات المسلحة، وإعادة بناء الدولة وتفعيل القوانين والمحاكم.

وأضاف في حوار لموقع المونتيور، أن هذه الإجراءات تأتي تمهيدًا لتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية وبلدية، مع ضمان حريتها ونزاهتها والاحتكام إلى إرادة الشعب الليبي الذي سيقرر مصيره بيده.

