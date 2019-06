قال الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، إن ليبيا ما زالت تبحث عن وفاق بين الأطراف المختلفة، في ظل الانقسامات والصراعات الدائرة.

وأضاف أبو الغيط في مؤتمر صحفي، الخميس، أن الميليشيات تحديات تواجه المنطقة، وأن هناك أطراف إقليمية تحاول إشعال المنطقة، وتسعى لبث الفوضى فيها، في ظل الدخلات الخارجية في الشؤون العربية.

