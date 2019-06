عقد المبعوث الأممي، غسان سلامة، لقاءا موسعا مع عدد من المسئولين والمواطنين في غات، اليوم الخميس.

واسمتع سلامة والوفد المرافق له من برنامج الغذاء العالمي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمات اليونيسف والصحة العالمية والهجرة الدولية ومفوضية اللاجئين ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لهموم واحتياجات السكان وخاصة المتضررين من الفيضانات.

