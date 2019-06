أجرى المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: “خلال المباحثة أبلغ سيالة، بوغدانوف عن تحضير مبادرات جديدة من قبل حكومة الوفاق لتسوية الأزمة الليبية”.

وأوضح البيان، أن “المحادثات جاءت بمبادرة الجانب الليبي”.

