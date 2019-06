حذرت غرفة عمليات الحرس البلدي بنغازي، من كارثة بيئية جرّاء تراكم مياه الصرف الصحي بمنطقة رحبة العجيلات الواقعة بين منطقة بودزيرة وحي السلام.

وذكرت غرفة عمليات الحرس البلدي بنغازي – عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك – أن تراكم مياه الصرف الصحي في هذه المنطقة، أصبحت مشكلة تهدد بحدوث كارثة بيئية داخل المنطقة بالكامل.

وقال رئيس التحقيق بغرفة عمليات الحرس البلدي بنغازي حسين الشريف إن هذه المشكلة باتت تهدد صحة المواطنين، وبيوتهم من الأمراض الخطيرة، بعد ارتفاع منسوب المياه الصرف الصحي عقب قفل غرفة الصرف الصحي من قبل أحد المواطنين.

The post بلدي بنغازي يحذر من كارثة بيئية في منطقة رحبة العجيلات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية