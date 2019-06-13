اعلنت شعبة الاعلام الحربي بالقيادة العامة للجيش الليبي ،إصابة طائرة تابعة للكلية الجوية مصراتة حاولت قصف مواقع تمركز القوات المسلحة في طرابلس ، وقد سقطت بسبب الاصابة وهي في طريق العودة إلى مدينة مصراتة.

هذا و تداول على شبكات التواصل الاجتماعي ،فيديو ،يظهر اللحظات الأولى لسقوط الطائرة من نوع L39 تابعة للكلية الجوية مصراتة ومقتل طيارها في المدخل الغربي للمدينة بمنطقة الدافنية ،و قد ظلت النيران مشتعلة بالطائرة مع تصاعد أعمدة الدخان ،إلى حين وصول فرق الدفاع المدني .