السراج يلتقي محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم الخميس، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.

وأوضح المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق، أن الاجتماع الذي عقد بمقر المصرف بالعاصمة طرابلس، تناول متابعة الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد، وضمان استمرار قيام القطاع المصرفي بمهامه في توفير احتياجات المواطنين وتقديم الخدمات الأساسية لهم في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، كما بحث الاجتماع الإجراءات المتخذة للتخفيف من معانة النازحين، وإجراءات علاج الجرحى والمصابين في الداخل والخارج وحل عدد من المختنقات الناتجة عن اشتباكات طرابلس.

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