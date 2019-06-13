عودة المياه بمنطقة السكت في مصراتة إلى طبيعتها

أعلنت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي بمصراتة، رجوع المياه إلى خزانات بمنطقة السكت إلى المستوى الطبيعي، مؤكدة أنه سيتم فتح المياه على شبكة تغذية المدينة.

وقالت بلدية مصراتة، أمس الأربعاء، إن مشكلة انقطاع المياه عن البلدية ستنتهي خلال ثلاثة أيام، مؤكدة بدء تدفق الإمدادات المائية من محطة التحكم المغذية للبلدية بمنطقة السدادة.

ونقلت بلدية مصراتة، تصريحًا لرئيس قسم التشغيل والصيانة بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي بمصراتة المهندس محمد أبوحجر، أكد فيه الانتهاء من أعمال صيانة المحطة 505 بالمسار الشرقي، بالتعاون بين فرقة الصيانة التابعة لمكتب خدمات مصراتة بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي وجهاز النهر الصناعي.

وأشار أبو حجر إلى بدء تدفق الإمدادات المائية من محطة التحكم المغذية للبلدية بمنطقة السدادة، تمهيدًا لعودة كميات المياه إلى طبيعتها خلال اليومين المقبلين.

وأرجعت شركة المياه والصرف الصحي في مصراتة انقطاع المياه بالمدينة إلى تعديات المواطنين على المسار الشرقي المغذي للمدينة، مشيرة إلى أن الأزمة كانت تشمل المناطق من السدادة شرقًا إلى القره بوللي غربًا.

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