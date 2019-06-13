السراج يبحث مع السفير الإيطالي تطورات الأوضاع في طرابلس

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اليوم الخميس بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس السفير الإيطالي في ليبيا السيد جوزيبي بوتشيني.

وقال المجلس الرئاسي إن السراج “بحث اللقاء مستجدات الوضع الأمني وتداعيات العدوان الذي يستهدف العاصمة الليبية والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين”.

وأضاف أن الطرفين تباحثا “عددا من ملفات التعاون وبالأخص ملف علاج الجرحى والمصابين في المستشفيات والمصحات الإيطالية، وملف الهجرة غير الشرعية والجهود التي يبذلها خفر السواحل الليبي في مكافحة هذه الظاهرة.”

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