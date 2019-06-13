النهر الصناعي: بدء تغذية المنطقة الشرقية بالمياه

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعيالبدء في مشروع تغذية كافة مدن المنطقة الشرقية بمياه مشروع النهر الصناعي من منظومة السرير سرت تازربو بنغازي.

وبين الجهاز عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أنهعقد اليوم الخميس اجتماعا بالمقر الرئيسي لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي بمدينة بنغازي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات بالحكومة المؤقتة عبدالسلام البدري بحضور رئيس اللجنة الإدارية المكلف عادل الكوافي ومدير عام منظومة السرير سرت تازربو بنغازي علي ماوي ومدير منظومة إجدابيا – طبرق علي الطياش ورئيس قسم المتابعه بمكتب شؤون اللجنة الإداريه حسين بوشعاله والمدير التنفيذي لشركة النهر للهندسة المحدوده عبدالعزير بوعزيزه وقسم المشروعات صلاح الزاوي.

وتناول المجتمعون كافة الأمور الفنية والتعاقدية وإعداد التصاميم الفنية والدراسات النهائية وتحديد مسار خط الأنابيب اللازمة لضخ 700.000 متر مكعب من المياه يومياً من منظومة السرير سرت تازربو بنغازي عبر أنابيب يصل طولها إلى 700 كيلو متر لتغذية كافة المدن الشرقية (شرق مدينة بنغازي) .

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