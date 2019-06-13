سلامة يصل غات.. والسبب

وصل اليوم الخميس المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامةعلى رأس وفد من مختلف وكالات الأمم المتحدة إلى مدينة غات. وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” أن سلامة التقى بعدد من فعاليات المدينة واطلع على الأوضاع الإنسانية جراء السيول التي حدثت مؤخراً والأضرار الناجمة عنها بما فيها نزوح آلاف السكان كما قام بمتابعة أعمال الإغاثة التي تنفذها الوكالات.

وكانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني أعلنت أن غات مدينة منكوبة بعد أن أغرقَت السيول والفيضانات أحياءً سكنية بالمدينة وتسببت في العديد من الخسائر البشرية والمادية، وسببت نزوحا للعديد من المواطنين مؤكدة أن السيول غطت نحو 70 بالمائة من مناطق المدينة كما تسببت السيول في تدمير وانهيار العديد من المنازل وأغلقت الطرقات الواصلة بين المناطق، حيث تسببت في انقطاع الاتصالات والكهرباء عن معظم مناطق البلدية.

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