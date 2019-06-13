سلامة يلتقي فعاليات مدينة غات

قام المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة خلال زيارته لمدينة غات لهموم واحتياجات السكان وخاصة المتضررين من الفيضانات، وذلك في لقاء موسع مع فعاليات مدينة غات. وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” أنه رافق سلامة في زيارته لمدينة غات وفد من برنامج الغذاء العالمي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمات اليونيسف والصحة العالمية والهجرة الدولية ومفوضية اللاجئين ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية. وأوضحت البعثة أن سلامة التقى بعدد من فعاليات المدينة واطلع على الأوضاع الإنسانية جراء السيول التي حدثت مؤخراً والأضرار الناجمة عنها بما فيها نزوح آلاف السكان بالإضافة إلى متابعة أعمال الإغاثة التي تنفذها الوكالات.

وكانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني أعلنت أن غات مدينة منكوبة بعد أن أغرقَت السيول والفيضانات أحياءً سكنية بالمدينة وتسببت في العديد من الخسائر البشرية والمادية، وسببت نزوحا للعديد من المواطنين مؤكدة أن السيول غطت نحو 70 بالمائة من مناطق المدينة كما تسببت السيول في تدمير وانهيار العديد من المنازل وأغلقت الطرقات الواصلة بين المناطق، حيث تسببت في انقطاع الاتصالات والكهرباء عن معظم مناطق البلدية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

