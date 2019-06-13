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رئيس البعثة الأممية فى ليبيا يصل غات ويعد بتقديم مساعدات لمستشفى المدينة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

وصل الدكتور غسان سلامة رئيس البعثة الأممية فى ليبيا، اليوم الخميس، إلى مدينة غات، وكان فى استقباله عميد بلدية غات قوماني صالح، ورئيس المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق فى ليبيا حسين الكوني.

التقى غسان، أعضاء المجلس البلدي لمدينة غات ولجنة الأزمة مع الفعاليات الاجتماعية وعدد من أعضاء مؤسسات المجتمع المدني والنشاطات النسائية في غات.

وقال قوماني صالح لـ«بوابة الوسط» إن سلامة وعد بتقديم مساعدة بقيمة أربعة ملايين ونصف دينار للخدمات الإنسانية لمستشفى غات مثل سيارات إسعاف ومعدات وغيرها، إضافة إلى خدمات صحية أخرى.

وأضاف قوماني أن غسان تطرق إلى العملية السياسية في ليبيا، وأن الحل هو الحوار، وأن الأمم المتحدة مستعدة لمساعدة الليبيين في الانتخابات.

رافق سلامة في زيارته إلى غات وفد من المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة.

وتعتبر هذه الزيارة هي الثانية لغسان سلامة إلى المنطقة الجنوبية بعد زيارتة إلى مدينة سبها.

رئيس البعثة الأممية فى ليبيا يصل غات ويعد بتقديم مساعدات لمستشفى المدينة

رئيس البعثة الأممية فى ليبيا يصل غات ويعد بتقديم مساعدات لمستشفى المدينة

رئيس البعثة الأممية فى ليبيا يصل غات ويعد بتقديم مساعدات لمستشفى المدينة

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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