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السراج: الحل الوحيد سياسي ولا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

قال رئيس وزراء حكومة الوفاق فائز السراج أنه يتوقع  “دعمًا ملموسًا من إيطاليا”.

وحذر السراج،  في مقابلة بثتها قناة سكاي نيوز24 الايطالية ، أنه “لن يكون من الممكن السيطرة على تدفق المهاجرين إلى إيطاليا” إضافة إلى زيادة “خطر الإرهاب”.

وأكد السراج، أن “الحل الوحيد سياسي، لا يوجد حل عسكريا، و كان كل شيء جاهزًا للمؤتمر الوطني الجامع، كنا قريبين من الحل” عبر الوساطة الأممية”.

وأضاف السراج، “لكن ما زلنا نؤمن بأنه يجب على جميع الليبيين، بمن فيهم حفتر، و الجلوس على طاولة الحوار والاستماع إلى الطرف الآخر، دون استبعاد أي شخص”.

ونوه السراج بأنه ” لقد حددنا شرطًا واحدًا فقط لعملية السلام: يجب على من يريدون المشاركة أن يقبلوا أن الليبيين هم الذين يختارون من يمثلهم ومن يقودهم”.

 

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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تعليق

  • هذا الامعة السراق يتنفس الكذب وكلامه عكس افعاله فهو من دعم المليشيات الارهابية من اموال الشعب الليبى وانفرد بقرارات حكومة الوفاق التى لم تحصل على ثقة مجلس النواب وتسبب فى انسحاب 4 من المجلس الرئاسى وبالتالى سقوط التوافق ولا يوجد دولة مدنية فى العالم دون جيش وطنى يحمى مؤسساتها ويضمن نقل السلطة للرئيس المنتخب وليس امعة يربد الاستلاء على السلطة دون انتخاب او توافق من الشعب الليبى ويخدع الناس باوهام كاذبة عن عسكرة الدولة وهو يعلم كذب هذا الادعاء لان كل الاتفاقات مع المشير خليفة حفتر وافق فيها على اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ولم يطلب مطلقا وجود مجلس عسكرى يحكم البلاد والذى يحكم غالبية البلاد حكومة مؤقتة برئاسة عبدالله الثنى الذى كان اخر رئيس وزراء فى طرابلس ايام المؤتمر العام اى انه من الكفاءات التى يتفق عليها جميع الاطراف وشخصية مدنية داعمة للجيش الوطنى ومخلص لوطنه وليس عميلا لتركيا وقطر مثلك

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