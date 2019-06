السراج: الحل الوحيد سياسي ولا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية

المتوسط:

قال رئيس وزراء حكومة الوفاق فائز السراج أنه يتوقع “دعمًا ملموسًا من إيطاليا”.

وحذر السراج، في مقابلة بثتها قناة سكاي نيوز24 الايطالية ، أنه “لن يكون من الممكن السيطرة على تدفق المهاجرين إلى إيطاليا” إضافة إلى زيادة “خطر الإرهاب”.

وأكد السراج، أن “الحل الوحيد سياسي، لا يوجد حل عسكريا، و كان كل شيء جاهزًا للمؤتمر الوطني الجامع، كنا قريبين من الحل” عبر الوساطة الأممية”.

وأضاف السراج، “لكن ما زلنا نؤمن بأنه يجب على جميع الليبيين، بمن فيهم حفتر، و الجلوس على طاولة الحوار والاستماع إلى الطرف الآخر، دون استبعاد أي شخص”.

ونوه السراج بأنه ” لقد حددنا شرطًا واحدًا فقط لعملية السلام: يجب على من يريدون المشاركة أن يقبلوا أن الليبيين هم الذين يختارون من يمثلهم ومن يقودهم”.

