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“موغيريني” لـ”السراج”: لا يمكن حل الأزمة الليبية بالوسائل العسكرية

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أكدت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، على عدم إمكانية حل الأزمة الليبية بالوسائل العسكرية.

وأشار مكتب موغيريني في بيان مقتضب تعليقا على اتصالا هاتفيا أجرته مع رئيس وزراء حكومة الوفاق فائز السراج الى أن المكالمة هدفت إلى مناقشة الوضع السياسي في ليبيا.

وجاء في البيان، أن “موغيريني أكدت على أهمية المسار السياسي تحت اشراف الأمم المتحدة”. وأن الطرفين توافقا على البقاء على اتصال وثيق في الأيام المقبلة ومواصلة الحوار.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • اخرجى انتى منها شين دخلك بالمشاكل الليبية والسراج ليس طرفا فى الحل السياسى لانه القائد الاعمى للمليشيات المكسحة وسيتم كسحة مع مليشياته مع تحرير طرابلس ولم يعد له اى صفة الا انه مجرم مطلوب للعدالة ولم يقل حتى المشير حفتر ان الحل عسمرى بمعنى ان يحكم ليبيا مجلس عسكرى يرفض اجراء انتخابات فهو اعلن مرار وتكرارا لكى بفهم الاغبياء ان دور الجيش تحرير البلاد من المليشيات الارهابية التى تمنع الحلول الارهابية بالقوة وتسببت فى انسحاب 4 من حكومة الوفاق وسقوط الصخيرات والحل السياسى يبدأ عندما يكون هناك جيش وطنى قوى يحمى اى عملية سياسية ويضمن التداول السلمى للسلطة فهمتى ياحمارة ولا نعيد كمان لكى يفهم الخرفان فهل تستطيع ايطاليا اجراء انتخابات فى روما فى ظل غياب الجيش وسيطرة المافيا والدواعش !!!

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