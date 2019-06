“موغيريني” لـ”السراج”: لا يمكن حل الأزمة الليبية بالوسائل العسكرية

المتوسط:

أكدت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، على عدم إمكانية حل الأزمة الليبية بالوسائل العسكرية.

وأشار مكتب موغيريني في بيان مقتضب تعليقا على اتصالا هاتفيا أجرته مع رئيس وزراء حكومة الوفاق فائز السراج الى أن المكالمة هدفت إلى مناقشة الوضع السياسي في ليبيا.

وجاء في البيان، أن “موغيريني أكدت على أهمية المسار السياسي تحت اشراف الأمم المتحدة”. وأن الطرفين توافقا على البقاء على اتصال وثيق في الأيام المقبلة ومواصلة الحوار.

