بلدية بني وليد تحدد سقف السحب بمصارف المدينة‎

عقد عميد بلدية بني وليد اجتماعا مع مدارء المصارف العاملة في مدينة بني وليد بحضور اللجنة المكلفة بمتابعة آلية صرف السيولة بالمصارف العاملة بالمدينة . وضم الإجتماع كل من أعضاء البلدي ومدراء ومندوبي مصارف كل من الجمهورية سوف الجين والجمهورية بني وليد ومصرف سوف الجين الأهلي.

وتم خلال الإجتماع بحث آلية وموعد البدء في توزيع السيولة حيث تم الاتفاق على سقف سحب بالمصرف الأهلي الذي سيبدأ التوزيع يوم الأحد الفادم وحدد سقف سحب 600 دينار( و600 دينار سحب على الأحمر) لمن لايملك رصيد بحسابه. كما تم الاتفاق على ان يشرع مصرفي الجمهورية سوف الجين والجمهورية بني وليد في توزيع السيولة بعد أن يتم إيداع مرتبات شهر 5 في كافة الحسابات والتي سيتم إيداعها في الأسبوع القادم. على ان يكون سقف السحب بمصرف الجمهورية سوف الجين بني وليد 700دينار لكل حساب مصرف الجمهورية فرع بني وليد 750 دينار لكل حساب .يذكر ان بني وليد استلمت خلال الأسبوع الماضي سيولة مالية بقيمة 40 مليون مخصصة من مركزي طرابلس.

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