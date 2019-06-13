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شركة الكهرباء: تغيير محول بالهضبة بعد تعرضه للاشتعال

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء تغيير محول كهربائي وكوابل بمحطة الخزان شهوب بعد أن اشتعلوا نتيجة لارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على الطاقة الكهربائية. وبين المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء أن الفرق الفنية بدائرة توزيع الهضبة قامت باستبدال المحول المحترق بمحول جديد كما تم استبدال الكوابل المعطوبة بكوابل جديدة ضغط عالي ومنخفض وتركيب خلية ضغط منخفض مؤكدا أن أعمال الصيانة والتركيب تواصلت لمدة 24 ساعة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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