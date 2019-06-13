ماذا قالت بلدية مصراتة بشأن جريمة قتل مواطن بالمدينة؟

أكد المجلس البلدي مصراتة أنه تابع بحرص واهتمام حادثة قتل مواطن مدافعا عن ماله في المدينة. وأكدت بلدية مصراتة في بيان لها القبض على المتهمين بارتكاب جريمة القتل مطالبة الجهات القضائية القيام بدورها في إنزال العقوبات والأحكام القضائية المماثلة.

وشددت البلدية على أن الأمن مستتب في المدينة داعية إياهم لدعم الأجهزة الأمنية للقيام بواجبها مطالبة رجال الأمن بتكثيف الجهود لاستكمال مسيرة الاستقرار خاصة في ظل الظروف الحالية.

وكانت وزارة الداخلية بحكومةأعلنت أن عناصر مديرية أمن مصراتة تمكنت من إلقاء القبض على تشكيل عصابي يمتهن عمليات السطو المسلح والقتل بالمدينةمبينة أنمجموعة من الأشخاص قامت يوم الثلاثاء الماضي بعملية سطو مسلح على أحد محلات بيع الذهب بمدينة مصراته وقتلت المواطن مختار السنوسي الضراط صاحب المحل.

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