الصليب الأحمر يقدم مساعدات لنازحي غات

قام الصليب الأحمر بالتنسيق مع الهلال الأحمر الليبي بتقديم 120 حصة غذائية على النازحين في مدينة غات بالجنوب الليبي. وأوضح الهلال الأحمر الليبي عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أنفريق الطوارئ بالهلال الأحمر فرع أجدابيا قام بالتعاون مع الهلال الأحمر الليبي بفرعى غات وأوباري بتوزيع (120) حصة غير غذائية على مستحقيها من العائلات النازحة في أطراف صحراء مخيم دجان (الرملة) المتاخم لحي الشركة الصينية بمدينة غاتمبينا أنهذه الحصص مقدمة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتنسيق مع الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي. وأشار الهلال الأحمر إلى أنه جرى التعاون مع الهيئة الليبية للإغاثة في تجهيز خيام لمن كانوا في العراءمؤكدا أنالفريق يواصل عمليات الحصر والمسح النهائي لنازحي المخيمات وتقييم الاحتياجات المستعجلة.

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