من غات.. سلامة يؤكد على أهمية تكامل الجهود الإغاثية

أكد المبعوث الأممي غسان سلامة خلال لقائه اليوم الخميس فعاليات مدينة غات على أهمية تكامل جهود الإغاثة، التي تقوم بها وكالات الأمم المتحدة في قطاعات الصحة والغذاء والمياه والإصحاح البيئي وغيرها، مع الجهود المحلية لمساعدة المتضررين على تجاوز آثار الأزمة الراهنة والتركيز على استمرار الدعم.

وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تغريدة له بموقع “تويتر” أن سلامة استمع خلال زيارته لمدينة غات لهموم واحتياجات السكان وخاصة المتضررين من الفيضانات.

وأوضحت البعثة أن سلامة التقى بعدد من فعاليات المدينة واطلع على الأوضاع الإنسانية جراء السيول التي حدثت مؤخراً والأضرار الناجمة عنها بما فيها نزوح آلاف السكان بالإضافة إلى متابعة أعمال الإغاثة التي تنفذها الوكالات.

ورافق سلامة في الزيارة وفد من برنامج الغذاء العالمي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمات اليونيسف والصحة العالمية والهجرة الدولية ومفوضية اللاجئين ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.

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