بلدية تاجوراء: إغلاق طرق بالبلدية.. والسبب

أعلنت بلدية تاجوراء بالعاصمة طرابلس أمس الإربعاء إغلاق بعض الطرق لمدة يوم واحد بسبب إجراء أعمال صيانة. وأوضحت بلدية تاجوراء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه يجري القيامبأعمال طلاء تقاطع الجلدية كما ستبدأ صيانة بعض التقاطعات المرورية في المنطقة مما يتسبب في إغلاق بعض الطرق لمدة يوم كما سيتم رصف مدخل مستشفى الجلدية. وكانت البلدية أعلنت في السابع من الشهر الجاري عودة أعمال رصف تقاطع الجلدية طريق بئر الاسطى ميلاد حتى الإشارة الضوئية تقاطع البيفيوذلك بعد أن توقفت أعمال الصيانة بسبب اشتباكات طرابلس.

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