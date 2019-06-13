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وزيرا العمل الليبي والتونسي يناقشان التعاون المشترك

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

ناقش وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق المهدي الأمين مع نظيره التونسي محمد الطرابلسي، التعاون المشترك في مجالي العمل والتدريب وإمكانية تبادل الخبرات بين الطرفين.

وقال الوزير المفوض المهدي الأمين خلال حضوره مؤتمر العمل الدولي في جنيف الخميس إن لتونس «الأولوية المطلقة في الاستفادة من عقود التشغيل والتدريب المهني في مرحلة الإعمار بليبيا».

ولفت الأمين إلى أن ليبيا «تتطلع إلى إرساء تعاون استرايتيجي مع تونس في مجالي التكوين والتدريب المهني مرحبًا بالعمالة التونسية في سوق العمل الليبية».

وأشار الأمين إلى أنه جرى «الاتفاق على استئناف التعاون من خلال تبادل الزيارات وتحديد البرامج المستهدف تنفيذها ثنائيًا من خلال فريق عمل مشترك».

وزيرا العمل الليبي والتونسي يناقشان التعاون المشترك

وزيرا العمل الليبي والتونسي يناقشان التعاون المشترك

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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