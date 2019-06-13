الحرس البلدي بنغازي: المياه السوداء تنذر بكارثة بيئية في منطقة رحبة العجيلات

حذر جهاز الحرس البلدي بنغازي، من كارثة بيئية جراء تجمع مياه الصرف الصحي بمنطقة رحبة العجيلات، الواقعة بين منطقة بودزيرة وحي السلام.

وذكرت غرفة عمليات الحرس البلدي، أن تجمع مياه الصرف الصحي في هذه المنطقة، أصبح مشكلة تهدد بحدوث كارثة بيئية داخل المنطقة بالكامل.

وقال رئيس التحقيق بالغرفة، حسين الشريف، إن هذه المشكلة باتت تهدد صحة المواطنين، وبيوتهم بالأمراض الخطيرة، بعد ارتفاع منسوب المياه الصرف الصحي، عقب قفل غرفة الصرف الصحي من قبل أحد المواطنين، وطالب المسؤولين بسرعة التصرف، وإيجاد الحلول لمواجهة هذا التحدي البيئي.

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