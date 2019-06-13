بلدية سرت: الانتهاء من تجهيز محطة مياه القبيبة

اجتمع عميد بلدية سرت مختار المعدانى اليوم الخميس مع مدير مكتب الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الاسلامية بسرت عبد الله الشعولى.

وقال مسؤول الاعلام بالبلدية محمد الأميل إن اللقاء خصص لمتابعة المعوقات التي تواجه سير عمل المكتب ومنها ما يتعلق بصيانة مقر مكتب الاوقاف والشؤون الاسلامية بسرت وحث عميد البلدية خلال اللقاء على ان يقوم مكتب الاوقاف ومن خلال المساجد القيام ببرامج توعوية متواصلة.

كما اجتمع المعداني بمكتبة مع مدير مكتب الهيئة العامة للثروة البحرية بسرت ابراهيم منصور بحضور مدير مكتب الاعلام والعلاقات ببلدية سرت محمد الاميل وخصص الاجتماع لبحث المعوقات التي تواجه هيئة الثروة البحرية ومرافقها بسرت وتابع عميد بلدية سرت خلال اللقاء مشروع ترميم مرفئ الصيد البحرى القديم بسرت اضافة إلى متابعة مختنقات مكتب الثروة البحرية بسرت.

واكد الاميل الانتهاء من تجهيز محطة مياه القبيبة من الجانب الميكانيكى والكهربائى

وقال مدير مكتب خدمات الشركة العامة للمياة والصرف الصحى سرت سعيد الغرشة إن المحطة يقتصر تشغيلها على وصول مياه النهر الصناعي للمحطة.

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