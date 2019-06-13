تقديم مساعدات للمهاجرين بتاجوراء

قدمت المنظمة الليبية للهجرة واللاجئين اليوم الخميس مساعدات إنسانية غذائية لنزلاء جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع تاجوراء، تكفى النزلاء لمدة يومين. وأوضح فرع الجهاز عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أنه جرى أيضا أمس الأربعاء توزيع إعانات غير غذائية على عدد 307 مهاجر غير شرعي من نزلاء جهاز مكافحة الهجرة فرع تاجوراء، ممن تم استلامهم مؤخرا في عمليات الإنقاذ البحري موضحا أن المساعدات تمثلت في ملابس، مواد تنظيف، أغطية، مراتب.

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