بلدية سرت: إنارة وتنظيم طريق الشط بالمدينة

بدأت اليوم الخميس بلدية سرت بالتعاون مع الشركة العامة للكهرباء بالمدينة في صيانه وتركيب أعمده الإنارة لطريق الشط. وبين المكتب الإعلامي لبلدية سرت أنه من المقرر أن تنتهي أعمال الإنارة خلال اسبوع موضحا أن أعمال الإضاءة تسير في خط متوازي مع أعمال نظافة الطريق والذي تقوم به الشركة العامة لخدمات النظافة سرت. وأوضحت البلدية أنها ستقوم كمرحلة أولى بأعمال طلاء طريق الشط بالكامل فيما ستشتمل المرحلة الثانية على إناره ونظافة الطريق الخدمية المقابلة لطريق الشط وتختتم هذه الاعمال بصيانه الحفر بالتنسيق مع جهاز الاسكان والمرافق سرت.
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