الطب الميداني: تجهيز غرفة عناية بالمستشفى الميداني صلاح الدين

أعلن مركز الطب الميداني والدعم اليوم الخميس أنه يقوم بتجهيز غرفة عناية بالمستشفى الميداني صلاح الدين. وبين المركز عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن عملية التجهيز تمثلت في تزويد عناية الجراحة بعدد 2 سرير إنعاش، ومستلزمات طبية وأدوية ومعدات طبية مثل جهاز التنفس الصناعي وجهاز “فنتلوليتر” مراقبة المريض. وتخوض قوات الجيش منذ 4 أبريل الماضي اشتباكات مع التشكيلات المسلحة المسيطرة على المدينة أدت بحسب منظمة الصحة العالمية إلى سقوط 653 قتيلاً ، بينهم 41 مدنياً، و3547 جريحًا، من بينهم 126 مدنًا.
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