السيسي: أمن مصر من أمن ليبيا

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم الخميس أن أمن مصر من أمن ليبيا وهما امتداد واحد للأمن القومي للبلدين

وقال صرح المستشار الاعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي في تصريح خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه أن السيسي أكد خلال لقائه صالح في قصر الاتحادية بالقاهرة دعمه للشرعية المتمثلة في مجلس النواب المنتخب من الشعب مشددا على أن مصر ستقدم كل التسهيلات للشعب الليبي لنيل استقراره وامنه وسعادته.

وأكد السيسي أن ليبيا البلد الشقيق لمصر وأن علاقات الشعوب هي أكبر وأطول عمرا من أي روابط أخرى وأن مصر تقف وقفة رجل واحد مع الشعب الليبي والجيش الليبي في حربه ضد الارهاب معربا عن تمنياته أن تستقر ليبيا وينعم شعبها بخيراتها.

من جانبه أكد صالح أن ليبيا ومصر بلدان تربطهما علاقة الجار والبلد الشقيق كما للشعبين الليبي والمصري علاقات تاريخية واجتماعية عميقة وأن أمن مصر من أمن ليبيا وكذلك العكس مشددا على عمق العلاقات وعلى تسهيل كافة الإجراءات للشعبين في دخولهم للبلدين مثمنا دور مصر حكومة وشعبا في وقوفها مع ليبيا في مختلف الملفات.

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