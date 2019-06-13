وزير الزراعة بالمؤقتة يحذر من الاعتداء على المحميات الطبيعية

أجرى وزير الزراعة بالحكومة المؤقتة، حسن الزيداني، جولة ميدانية إلى موقع محمية الشماري بمنطقة لملودة، الذي يتعرض منذ فترة للمسح والإزالة من قبل بعض المواطنين لغرض بيعها وتقسيمها.

حيث رافق وزير الزراعة خلال الجولة وكيل عام الوزارة، ووفد من وزارة الداخلية، وجهاز الشرطة الزراعية، وذلك بهدف الوقوف على الانتهاكات التي يتعرض لها الغطاء النباتي بمنطقة الجبل الأخضر، وبالأخص هذه المحمية.

هذا وحذر الزيداني من المساس بهذه المحمية بأي شكل كان، لأنها من أملاك الدولة، مشددا على عدم التهاون في معاقبة المعتدين بالقوانين التي تكفل حمايتها.

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