السراج: لا تراجع عن هدف الدولة المدنية الديموقراطية

أكد رئيس وزراء حكومة الوفاق فائز السراج، أنه لا تراجع عن هدف بناء الدولة المدنية الديموقراطية.

ودعا السراج، خلال اتصال هاتفي مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية السيدة فيدريكا موغريني، الاتحاد الأوروبي بالضغط على الدول التي تزود ليبيا بالأسلحة والأموال، للتوقف عن هذا الدعم الذي يساهم في تهديد حياة المدنيين ويعد خرقاً لقرار مجلس الأمن الدولي.

ومن جانبها أكدت موغريني، أن الاتحاد الأوروبي يرى أن الأزمة الليبية تحتاج لحل سياسي وليس عسكري.

