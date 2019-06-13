المتوسط:

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المصرية، أن الاتصال شهد استعراض عدد من الملفات الإقليمية خاصة الوضع في ليبيا، حيث أكد السيد الرئيس موقف مصر الداعم لوحدة واستقرر وأمن ليبيا وتفعيل إرادة الشعب الليبي، وكذلك مساندة مصر لجهود الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب والقضاء علي التنظيمات والميليشيات المسلحة التي تمثل تهديداً ليس فقط علي ليبيا بل الأمن الإقليمي ومنطقة البحر المتوسط.

ومن جانبه أكد الرئيس الفرنسي ماكرون ضرورة تسوية الأزمة الليبية للخروج من الوضع الراهن الذي يمثل تهديداً لأمن المنطقة بأكملها، وقد تم التوافق على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة في هذا الإطار.

The post “ماكرون” لـ” السيسي”: الوضع الحالي في ليبيا يمثل تهديد لأمن المنطقة بأكملها appeared first on صحيفة المتوسط.

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