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مشروع لتغذية المنطقة الشرقية بمياه النهر الصناعي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سيشرع جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي في مشروع لتغذية كافة المدن والمناطق بالمنطقة الشرقية بمياه مشروع النهر الصناعي.

وجاءت الموافقة على المشروع بعد اجتماع عقد الخميس بالمقر الرئيسي للجهاز في بنغازي، بحضور مهندسي منظمات الجهاز ونائب رئيس الحكومة المؤقتة لشؤون الخدمات بالحكومة المؤقتة عبد السلام.

وناقش المجتمعون مسائل التصميم وإعداد الدراسات النهائية وتحديد مسار خط الأنابيب اللازمة لضخ 700 ألف متر مكعب من المياه يوميا من منظومة السرير سرت تازربو بنغازي عبر أنابيب تصل طولها إلى 700 كيلومتر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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