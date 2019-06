العريبي : هكذا توفر الحكومة المؤقتة نفقات واحتياجات الجيش

المتوسط:

أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبي ، أن الجيش والحكومة المؤقتة لم تتلق أي اموال من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

وأوضح العريبي، أن الحكومة المؤقتة تتولى عملية الصرف على أكثر من ثلثي ليبيا بما فيها الجيش من خلال الاقتراض من مصرف ليبيا المركزي في البيضاء لتغطية بنود الميزانية العامة المعتمدة من مجلس النواب.

وأضاف العريبي ، أن المصرف المركزي في طرابلس لا ينفق أموالا على كافة أنحاء ليبيا كما يروج المجلس الرئاسي.

