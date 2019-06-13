موغريني للسراج: الجهود الأوروبية تنصب في العودة لمسار التسوية

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم الخميس مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية فيدريكا موغريني، مستجدات الوضع العام في ليبيا وتداعيات اشتباكات العاصمة طرابلس.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن موغريني أكد هاتفيا للسراج أن الجهود الأوروبية تنصب على وقف إطلاق النار والعودة لمسار التسوية السياسية، مؤكدة رفضها للهجمات التي تطال المدنيين، كما أكدت على موقف الاتحاد الأوروبي بأنه لا حل عسكري للأزمة في ليبيا.

من جانبه جدد السراج ترحيبه بالموقف الأوروبي الذي تضمنه البيان المشترك لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، الذين نددوا خلاله باشتباكات طرابلس والتي تضاعف مخاطر التهديد الإرهابي في ليبيا والمنطقة.

وقال السراج إن الاشتباكات مستمرة حتى تتراجع قوات الجيش مؤكداً بأنه لا تراجع عن هدف بناء الدولة المدنية الديموقراطية مجددا دعوته للاتحاد الأوروبي بالضغط على الدول التي تزود الجيش بالأسلحة والأموال، للتوقف عن هذا الدعم.

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