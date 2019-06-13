السراج لـ السفير الإيطالي: قواتنا تحقق تقدم في محاور القتال ومستمرين في مواجهة المعتدين

ليبيا – بحث رئيس الرئاسي فائز السراج اليوم الخميس مع السفير الإيطالي لدي ليبيا جوزيبي بوتشيني مستجدات الوضع الأمني والعلاقات الثنائية بين البلدين.

السفير الإيطالي جدد بحسب مكتب السراج الاعلامي تأكيده على موقف بلاده الرافض لما أسماه بـ”العدوان”على العاصمة طرابلس وإدانتها لاستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية ، مؤكداً أن لا حل عسكري للأزمة الليبية.

ومن جانبه، أعرب السراج عن تقديره للموقف الإيطالي، مؤكداً على الاستمرار في مواجهة ما وصفها بـ”القوة المعتدية” (القوات المسلحة الليبية) ،مشيراً إلى ان قواته ومن وصفهم بـ” القوة المساندة” يحققان تقدماً على كافة المحاور حسب زعمه.

ومن جهة أخرى، تطرقت المحادثاث إلى عدد من ملفات التعاون وبالأخص ملف علاج الجرحى والمصابين في المستشفيات والمصحات الإيطالية وملف الهجرة غير الشرعية والجهود التي يبذلها خفر السواحل الليبي في مكافحة هذه الظاهرة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية