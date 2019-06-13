الامتناع عن الصرف للجهات التابعة للمؤقتة..العريبي يرد على الادعاء بأن مركزي طرابلس والرئاسي هي من تدفع المرتبات لكل ليبيا

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نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية المؤقتة حاتم العريبي بشكل قاطع أن تكون الحكومة المؤقتة أو القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية قد تلقت درهما واحدا من الأجسام الموازية التي تسيطر على أموال الدولة وإيرادات النفط في العاصمة طرابلس.

وأضاف العريبي في معرض رده على أنباء يتم تداولها بشأن تمويل الحكومة المؤقتة والقوات المسلحة من طرابلس، أن 177 مليون دينار شهريا هي قيمة المرتبات التي تصل منذ مطلع العام 2018 للجهات ذات الإدارة المركزية وليس من بينها القيادة العامة.

وطالب الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية المؤقتة وسائل الإعلام تحري الدقة في نقل أخبارها وضرورة استقائها من مصادرها، مشددًا على أن هذه الأخبار عارية عن الصحة تماما.

وأكد أن الشائعات التي تتردد حول تولي الرئاسي والمصرف المركزي في طرابلس الصرف على كافة أرجاء ليبيا هي غير صحيحة، مشددا على أن الحكومة المؤقتة تتولى عملية الصرف على أكثر من ثلثي ليبيا بما فيها القوات المسلحة التي تقاتل الإرهاب من خلال الاقتراض من مصرف ليبيا المركزي “الشرعي” في البيضاء لتغطية بنود الميزانية العامة المعتمدة من مجلس النواب بالتعاون.

وأشار العريبي إلى أن المحافظ المقال من مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير رفض خلال لقاءه وزير المالية والتخطيط في الحكومة المؤقتة كامل الحاسي في أواخر العام 2017 صرف أي درهم واحد لصالح القيادة العامة للقوات المسلحة والأجسام التابعة لها، مكتفيا بالصرف على الأجسام الموازية والميليشيات المسلحة والإرهابية في مناطق غرب ليبيا من أموال ليبيا التي يسيطر عليها والمحصلة من إيرادات النفط المصدر الوحيد لدخل الليبيين.

ولفت الناطق الرسمي إلى أن ذلك اللقاء بين الحاسي والكبير أفشل ما عرف حينها بالترتيبات المالية المستحدثة عقب ما عرف باتفاق الصخيرات، مؤكدا أن القيادة العامة لم تتلق أي دعم أو أموال من المجلس الرئاسي.

وأوضح العريبي أن مرتبات القوات المسلحة ومعظم أجهزة الدولة الممولة من الخزانة العامة ومصروفاتها التسييرية، يتم صرفها مباشرة عن طريق الحكومة الليبية المؤقتة التي تقترض من مصرف ليبيا المركزي في البيضاء.

وذكر الناطق الرسمي في تصريحه أن ما أتى من طرابلس لتغطية بند المرتبات بلغ 177 مليون دينار لكل القطاعات المركزية والتي تتواجد إدارتها العامة في العاصمة، من أصل 420 مليون دينار تصرفها الحكومة المؤقتة لتغطية هذا البند.

وأكد العريبي أن الـ 177 مليون دينار هو ما وصل لمناطق نفوذ الحكومة المؤقتة التي تقدر بأكثر من ثلثي ليبيا منذ يناير للعام 2018 من أصل أكثر من 23 مليار دينار سنويا هو بند المرتبات الواردة في الميزانية العامة للدولة.

وبين الناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة أن الـ 420 مليون دينار التي تغطي بها الحكومة المؤقتة قيمة المرتبات بالاقتراض من المصارف التجارية عبر مصرف ليبيا المركزي في البيضاء تعيدها بفوائد قدرها ما بين 3 إلى 4 % حسب قانون المصرف المركزي.

وجدد تأكيده على أن كافة مرتبات القوات المسلحة ومصروفاتها يتم صرفها من قبل الحكومة المؤقتة التي تحارب الإرهاب مع القوات المسلحة وذلك بسبب الامتناع عن صرفها من قبل الأجسام الموازية الداعمة للإرهاب والميليشيات الإجرامية.

وقال :”إن سلطات الأمر الواقع في طرابلس امتنعت عن صرف مرتبات ومصروفات الجهات التابعة للحكومة المؤقتة والممولة من الخزانة العامة حتى هذه اللحظة”.

وطالب الناطق الرسمي مجلس الأمن والبعثة الأممية بتشكيل لجنة تحقيق دولية للبحث في كل الأموال التي صرفت من المجلس الرئاسي غير الدستوري وتحديد أوجه صرفها والجهات التي صرفت لها والتبين إن كان قد صرف منها للحكومة المؤقتة أم لا.

وتحدى العريبي أي جهة تتحدث عن أي عبث للحكومة المؤقتة بالمال العام، مؤكدا أن الحكومة المؤقتة هي الحكومة الشرعية وفقاً للقانون والدستور المؤقت للبلاد، وثقة مجلس النواب، ومع ذلك لم تقم بصرف سوى 30 مليار دينار خلال خمس سنوات بما فيها بند المرتبات التي تجاوزت 400 مليون دينار شهرياً.

وأكد أن عملية الاقتراض والصرف تتم وفقا للقانون المالي للدولة والقوانين المنظمة تحت رقابة مشددة وصرف رشيد، لضمان وصول كل الخدمات للمواطن الليبي في كل البلديات التابعة للحكومة الليبية المؤقتة والتي تتجاوز عددها ثلثي عدد بلديات ليبيا مجتمعة.

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