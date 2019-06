رئيس البرلمان: “سلامة” لم يعد محايدا ولا يوجد موقف رسمي للمطالبة بتغييره

المتوسط:

قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ، أنه” يلتمس العذر للمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة الذى يميل إلى حكومة الوفاق الوطنى بسبب دعم الأمم المتحدة لها، والدليل على انحيازه إلى حكومة الوفاق هو عدم صدور أى تصريح له حول وجود إرهابيين ومرتزقة وسلاح تركى يهرب إلى المليشيات”.

وأضاف صالح ، في تصريحات صحفية له اليوم الخميس ، أن ” غسان سلامة تواصل مع الأطراف المتواجدة فى المنطقة الغربية وتجاهل المكونات الأخرى الرئيسية، كما يعقد اجتماعات مع جماعة الاخوان وكوادرها فى ليبيا وآخرها لقاء مع رئيس حزب العدالة والبناء الاخواني محمد صوان ولم يتواصل معنا”.

وأوضح صالح ، أن ” مجلس النواب الليبى لم يصدر عنه موقف رسمى حول تغيير غسان سلامة لكن الأخير لم يعد محايدا بين المكونات الليبية”.

